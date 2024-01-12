252 года назад во Владимирской области родился великий законотворец Михаил Сперанский 252 года...

252 года назад во Владимирской области родился великий законотворец Михаил Сперанский252 года назад в селе Черкутино Собинского района родился великий законотворец Михаил СперанскийВ 8 лет мальчик из семьи сельского священника отправился учиться во Владимирскую епархиальную семинарию. Там и получил фамилию Сперанский. В переводе с латыни - "подающий надежды". И он их оправдал. Выпускник семинарии стал государственным деятелем, учёным, ближайшим сподвижником императора Александра Первого, создал свод российских законов. Им юристы пользуются и по сей день. Память о нём бережно хранят на малой родине.Музей, который носит имя Сперанского, открылся в 2018-ом. С родным селом Черкутино, рассказывают краеведы, Михаил Сперанский не терял связь до конца жизни. Монумент, посвящённый государственному деятелю, займет место на посвященной ему улице города Владимира в этом году.Это интересно!- В Собинском районе открылась уникальная выставка, посвящённая Михаилу Сперанскому,- В музее Владимирской области прошел вечер памяти Михаила Михайловича Сперанского- Новая жизнь Дома культуры на родине Сперанского