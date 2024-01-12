Губернатор Владимирской области снял с шар с главной Ёлки желаний в Кремле перед Новым годом. Он принадлежал 4-летнему Володе из Гороховца, который хотел бластер. Александр Авдеев встретился

Губернатор Владимирской области снял с шар с главной Ёлки желаний в Кремле перед Новым годом. Он принадлежал 4-летнему Володе из Гороховца, который хотел бластер. Александр Авдеев встретился с мальчиком и его мамой 11 января, подарил ребенку бластер и угостил всех чаем. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале. Папа Вовы погиб на специальной военной операции