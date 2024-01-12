Играет компания молодых людей в покер. И наступает такой момент, что
всем приходит крупная карта. Банк все увеличивается, и, наконец, один из
присутствующих говорит, что денег у него больше нет, но он хочет
продолжать игру. Он позвонит отцу, а тот привезет деньги.
Вот он выходит в соседнюю комнату и шепотом говорит в телефон:
- Папа, у меня на руках червовые туз, король, дама, валет, десятка -
флеш рояль. Меня никто не может побить, но к счастью у партнеров тоже
что-то крупное. Банк огромный. Очень прошу, привези денег.
Вскоре приезжает отец, подходит к столу, молча смотрит карты сына, молча
их закрывает и так же молча начинает выкладывать деньги пачками в банк.
Видя такое дело, партнеры бросают карты, и отец с сыном забирают банк.
Ко
еще анекдот!