Первый зам. губернатора рассказал о зарплатной статистике в регионе. Александр Ремига провел пресс-конференцию для журналистов по экономическим итогам прошлого года. “Шестой канал”

Первый зам. губернатора рассказал о зарплатной статистике в регионе. Александр Ремига провел пресс-конференцию для журналистов по экономическим итогам прошлого года. “Шестой канал” задал вопрос о статистических данных по региональным зарплатам. Александр Ремига отметил – средняя зарплата по организациям, которые приносят прибыль, составляет почти 50 тысяч рублей. Однако мы уточнили, что наш вопрос касался не уровня