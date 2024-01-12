Накануне Нового годы участники специальной военной операции получили необычные подарки.

Накануне Нового годы участники специальной военной операции получили необычные подарки. Вместе с гуманитарной помощью бойцам прислали стенгазеты от владимирских учеников. Об этом рассказала регионального отделения Народного фронта.Детские рисунки стали для военнослужащих напоминанием, что дома их любят и ждут живыми и невредимыми.Кроме того, активисты вложили в подарок флаг проекта «Народный фронт. Все для Победы». «Теперь в блиндаже рядом со стягом спаса Нерукотворного висит наш флаг», - говорится в сообщении пресс-службы.