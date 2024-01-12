Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин стал одним из первых, кто поддержал инициативу использовать для служебных поездок отечественные авто.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин стал одним из первых, кто поддержал инициативу использовать для служебных поездок отечественные авто. На днях политик совершил такую поездку на машине «Лада Веста» и рассказал об этом в своём .Алексей Говырин считает, что всем бюджетным учреждениям, в том числе регионального и муниципального уровней, при госзакупках следует ориентироваться на отечественный рынок автопрома. По его мнению, машинами российского производства должны пользоваться все чиновники и депутаты.- Этот шаг поможет развитию нашего автопрома. Бюджетные средства останутся в стране и будут работать на нашу экономику. Это поспособствует расширению производства и созданию новых рабочих мест, - подчеркнул Алексей Говырин.