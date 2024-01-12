Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин подписал указ о назначении Галины Митрофановой на должность главного врача Александровской районной больницы.

Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин подписал указ о назначении Галины Митрофановой на должность главного врача Александровской районной больницы. Об этом рассказала регионального Минздрава.Отмечается, что Галина Митрофанова является врачом первой квалификационной категории по специальности «Терапия», имеет благодарность министра здравоохранения РФ.В Александровской райбольнице женщина трудится с 2015 года. Сначала она работала участковым терапевтом, затем заведовала терапевтическим отделением. Кроме того, в течение года Галина Митрофанова была заместителем главврача по общим вопросам.