По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 33-м регионе восстановят автотрассу «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский».

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 33-м регионе восстановят автотрассу «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский». Об этом рассказала областного правительства.Планируется отремонтировать 4 участка общей протяжённостью более 25 км. Здесь приведут в порядок покрытие и укрепят обочины дороги. На проезжей части появится новая разметка.В пресс-службе правительства отмечают важное значение данной автодороги, которая является главным транспортным маршрутом между нашим краем и Ярославской областью.