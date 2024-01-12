Из-за забега Дедов Морозов и Снегурочек перекроют центр города Владимира В субботу, 13 января, во...

Из-за забега Дедов Морозов и Снегурочек перекроют центр города ВладимираВ субботу, 13 января, во Владимире в 13-й раз состоится традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщает администрация города Владимира.Регистрация участников начнется в стартовом городке на Театральной площади в 11.30. Старт в 12.00.С 10.00 до 13.00 для любого транспорта будут перекрыты улицы Дворянская, Большая Московская и Большая Нижегородская на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.Дистанция забега — 600 метров. Финиш — на Соборной площади, где пройдет церемония награждения победителей и призеров, а также концертная программа.К участию в забеге допускаются все желающие в любой возрастной категории. Наличие у участников костюма Деда Мороза или Снегурочки (головной убор, шуба) обязательно. Как подчеркивают организаторы, участники без костюмов (части костюма) соревнуются вне зачета.По итогам забега будут награждены самые быстрые Деды Морозы и Снегурочки, занявшие 1-е, 2-е, 3-и места. Также определят победителей забега в номинациях: «Самый юный Дед Мороз», «Самая юная Снегурочка», «Самый опытный Дед Мороз», «Самая опытная Снегурочка», «Самая спортивная семья», «Самый нарядный Дед Мороз», «Самая нарядная Снегурочка».Фото: администрация города Владимира