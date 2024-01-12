Как будет меняться погода во Владимирской области, рассказали синоптики. В субботу, 13 января,...

Как будет меняться погода во Владимирской области, рассказали синоптики.В субботу, 13 января, погода в регионе 33 будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, сообщают метеорологи.В такой ситуации в регионе облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдёт кратковременный снег, на дорогах и тротуарах гололедица.Температура воздуха -10…-15°. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт. ст., что ниже нормы.Photo by Mara Ket on Unsplash