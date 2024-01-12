Как пройдет День Владимирской области на международной выставке Россия? Уже 14 января на...

Как пройдет День Владимирской области на международной выставке "Россия"?Уже 14 января на международной выставке-форуме "Россия" пройдёт День Владимирской области. Какой будет программа Дня нашего региона? Чем готовы удивить гостей ВДНХ? О владимирском дне на выставке "Россия" - в обзоре Марии Платанюк.Спасибо, родная! Один из главных девизов международной выставки - форума "Россия". У каждого региона в "календаре выставки"- свой день. Наш - 14 января.Напомним, экспозиция Владимирской области вплоть до середины апреля "прописана" в павильоне № 75 ВДНХ. Он станет центром большинства событий Дня региона на ВДНХ.Делегацию Владимирской области на презентации возглавит губернатор Александр Авдеев. Уже в 11.00 в фойе павильона и на стенде региона стартует интерактивная программа "Мы рады гостям". На старте Года семьи гостей ВДНХ на Дне Владимирской области будут встречать исторические герои- Петр и Феврония Муромские- покровители семьи и брака, а также былинный Илья Муромец- богатырь из Карачарова. Официально День региона на ВДНХ откроет губернатор Александр Авдеев. В своем выступлении глава области сделает акцент на задачах, которые стоят перед регионом. Подготовлена и видеопрезентация.Область представят и её амбассадоры. Это генеральный директор Владимиро-Суздальского заповедника Екатерина Проничева, предприниматель Вадим Дымов, заместитель гендиректора "Генериума" Дмитрий Кудлай, гитарист-виртуоз, композитор, музыкальный продюсер Роман Мирошниченко.Отметим, что в рамках деловой программы будут подписаны новые соглашения.А вот в Доме российской кухни на ВДНХ Владимирская область готова установить новый рекорд России. В категории "Самый большой продукт" мы представим гигантский Покровский пряник- размером два на три метра. Его специально для выставки "Россия" испекли в Покрове. На прянике- достопримечательности нашего региона- из шоколада, крема и глазури. Попробовать его смогут все желающие.Особый акцент- на уникальную культурную программу. Мастер-классы подготовили территории. К примеру, представители района Ковровского научат расписывать Ковровскую глиняную игрушку. Меленковцы- керамику. Владимиро-Суздальские узоры пригласят на роспись гигантской ложки, а муромляне проведут урок по русской каллиграфии. Его тема- муромская вязь, напрямую связанная с национальным туристическим маршрутом "Былинный путь". Смогут гости ВДНХ сделать и оттиск с белокаменных рельефов уникального Дмитриевского собора. Культуру Владимирской области представят прославленные коллективы и артисты. В павильоне № 84 "Дом культуры" в 15.00 владимирская драма покажет легендарный спектакль "Андрей Боголюбский".С 17.00 на главной уличной сцене с программой "Зимушка-зима" выступит знаменитый вокально-хореографический ансамбль "Русь" имени Михаила Фирсова. В павильоне № 34-"Роскосмос" в пять вечера с программой "Золотой век русской классики"- владимирский губернаторский симфонический оркестр под руководством маэстро Артёма Маркина.В 19.00 театральное сообщество "Завод" Александра Аладышева с музыкально-поэтическим спектаклем "Слово-Звук". С 18.30 в нашем павильоне- программа "Живая нить традиций"- от ансамбля "Владимирские рожечники" областного центра народного творчества. А завершит культурный марафон концерт проекта "Эволюция" Романа Мирошниченко и камерного струнного оркестра областной филармонии. "Эволюция" вошла в число лучших проектов на портале Достижения точка РФ.Кстати, каждый житель нашего региона может поддержать малую родину. И проголосовать за неё на официальном сайте выставки "Россия".