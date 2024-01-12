Как стекольный завод во Владимирской области прозвенел на всю страну? В советское время там...

Как стекольный завод во Владимирской области "прозвенел" на всю страну?В советское время там делали бутылки, пузырьки и стеклоткань. Истории некогда "звеневшего" местного стекольного завода посвящены экспозиции молодого музея в Судогде. Чем примечательны его экспонаты? И почему производство назвали "Красным химиком"? Расскажет Полина Лаптева.- Обычное сырье для стекловолокна. Сейчас эти шарики поступили в электропечи нового уникального агрегата, созданного ленинградцами для завода красный химик в городе Судогде. Агрегат головной в будущей серии и проходит здесь испытания.Кадры кинохроники 1974 года. История градообразующего завода стекловолокна в Судогде, известного во всей России. Из одного такого шарика получалось 110 км тончайших нитей. И тянулись они в самые разные отрасли промышленности: автомобильную, электротехническую, цементную- рассказывает Иван Трусов. В краеведческом музее судогодским стеклоделам посвящена целая экспозиция.- Эти шарики расплавляли и из него тянули стеклонить. Очень тонкую. И на станках на фото мы видим станки, из этой нити производили стеклоткань.В Судогде в 60-е появились необычные для стекольного предприятия специальности: мотальщицы, ткачихи, операторы стекольных печей. За годы восьмой пятилетки завод технически оснастили. В 1966 сдали в эксплуатацию цех электропечей, а позднее реконструировали и ткацкий.История завода началась в 1897-м. Со строительства первой стекловаренной гуты купцами Голубевыми. Место располагало: река, древесина , песок - все рядом. В Судогде "зазвенел" бутылочный завод.- Мы понимаем, что работали в то время в лаптях. Лаптей нужно было много, потому что они очень сильно изнашивались. И лапти на стекольном заводе были на такой деревянной подошве, подложке. Чтобы не обжечь ноги.После октябрьской революции вся округа покраснела. Красное эхо, Красный октябрь, Красный богатырь. И завод стал Красным Химиком.-Бутылки, которые изготавливались на заводе Голубева, были с российскими гербами, различными фигурами, мы видим, что в советское время все упростилось.В годы советской власти здесь начали выпускать пивную бутылку из темного стекла, и водочную - из светлого. Для парфюмерии и медицины - вот такие "пузырьки" поменьше. Во время Великой Отечественной войны изготавливали специальные емкости для зажигательной смеси и толстостенные фляги. Перейдя на мирные рельсы, завод расширил производство. Запустили выработку стеклоткани и стеклопластика. Техническое перевооружение позволило сократить к 60-м долю ручного труда до 35 процентов. В 90-е - добавилась стеклонить из базальта и детали из второпласта. Но в годы перестройки "Красный химик" распался на несколько автономных организаций. Сегодня уже они продолжают нить традиций.Полина Лаптева, Александр Чунаев, Вести Владимир.