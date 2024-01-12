Коммунальные проблемы жильцов новостройки ЖК Отражение во Владимире находятся на контроле...

Коммунальные проблемы жильцов новостройки ЖК "Отражение" во Владимире находятся на контроле прокуратуры городаНапомним, что в новостройке на улице Мира, доме № 5б во Владимире (ЖК «Отражение») прорвало систему отопления, из-за морозов полопались трубы, затопило подъезды, несколько квартир. Жильцы винят во всем управляющую компанию, которая не следит за общедомовым имуществом.Прокуратурой города Владимира организованы проверочные мероприятия.На место выехал заместитель прокурора города Станислав Заруцкий совместно со специалистами Инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области, УЖКХ администрации города, представителями управляющей организации и застройщика.В ходе осмотра общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме установлены факты ненадлежащего его содержания. Ответственными лицами несвоевременно принимались меры к устранению последствий прорывов радиаторов системы отопления на лестничных клетках, из-за этого повреждена отделка подъездов, на полу и стенах образовалась наледь.По фактам выявленных нарушений прокуратурой города руководителю управляющей организации ООО «Отражение» внесено представление. Виновное лицо приглашено в прокуратуру города для возбуждения в отношении него дела об административном правонарушении.Фактическое устранение нарушений остается на контроле прокуратуры города.Фото: ГТРК "Владимир", пресс-служба областной прокуратуры