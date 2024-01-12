Два грузовика столкнулись на мосту через Пекшу. Помятые самосвалы встали на проезжей части и задерживали движение, спровоцировав пробку. Авария произошла в Петушинском районе 12 января

Два грузовика столкнулись на мосту через Пекшу. Помятые самосвалы встали на проезжей части и задерживали движение, спровоцировав пробку. Авария произошла в Петушинском районе 12 января примерно в 7:30 утра на 137-ом километре трассы М-7 «Волга». Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля Тонар в составе полуприцепа 1956 г. р., житель Московской области, не