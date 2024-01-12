Кличка подходит животному во всех смыслах: помимо чудесного спасения от огня, он еще и черный. В тревожном ведомстве поделились милой историей. Напомним, крупный пожар на швейной фабрике

Кличка подходит животному во всех смыслах: помимо чудесного спасения от огня, он еще и черный. В тревожном ведомстве поделились милой историей. Напомним, крупный пожар на швейной фабрике случился в Муромцево 9 января. Загорелся склад готовой продукции. Во время тушения огня спасатели обнаружили в подвале котенка. Из публикации на странице МЧС области Во время тушения огня