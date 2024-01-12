Во Владимире начинаются работы первого этапа благоустройства городского парка на ул. Мира – Октябрьском проспекте, сообщили в мэрии. От Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской построят

Во Владимире начинаются работы первого этапа благоустройства городского парка на ул. Мира – Октябрьском проспекте, сообщили в мэрии. От Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской построят двухполосную автомобильную дорогу. Со следующей недели подрядчик начнет очищать створ будущего пути от кустов, самосева и аварийных деревьев. Соответствующее разрешение на это уже получено от комиссии по охране зелёных насаждений