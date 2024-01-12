От удара несовершеннолетняя улетела в овраг и получила серьезные травмы. 19-летнего водителя подозревают в несоблюдении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Авария

От удара несовершеннолетняя улетела в овраг и получила серьезные травмы. 19-летнего водителя подозревают в несоблюдении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Авария произошла в канун Нового года. По предварительным данным, подозреваемый ехал по мосту на своем авто, но неправильно выбрал скорость. В результате парень не справился с управлением и сбил 16-летнюю девушку, которая в