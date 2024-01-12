Народные приметы на 13 января. Старый Новый год: что в этот день хозяйки ставили на стол, как...

Народные приметы на 13 января. Старый Новый год: что в этот день хозяйки ставили на стол, как символ долгих лет жизни?В этот день было принято щедро накрывать праздничный стол различными яствами. Говорили: «Какой стол — таков и год».Хозяйки готовили всевозможную выпечку, блины, сытную кутью (кашу из пшеницы, приправленную мясом, салом или орехами), мясные блюда (холодец, колбасу, буженину).Так как Василий Великий считался покровителем свиноводства, то неотъемлемой частью праздничного стола был поросенок в собственном соку. Он символизировал достаток и благополучие на весь грядущий год. Голову поросенка непременно должен был съесть хозяин дома.Вечером обычно веселились, колядовали. Собирались компаниями и ходили по домам с благожелательными песнями-колядками и различными приговорками для хозяев, отгоняя тем самым всякую нечисть от домов. За это колядующих благодарили угощениями — конфетами, пирогами, фруктами, но нельзя было давать деньги, иначе считалось, что можно лишиться достатка.13 января еще называли Щедрым вечером. На него также принято было «водить Маланку» — красивую, нарядную девушку— от дома к дому, желая благополучия и удачи в хозяйстве.С полуночи и до зари начинали ходить посевальщики и «посевать дом» зерном. Их, в свою очередь, нельзя было выметать и выбрасывать. В дальнейшем зерна собирали и бережно хранили до нового урожая.Что ни в коем случае нельзя делать 13 января?В долг в этот вечер обычно не давали и не считали мелочь, чтобы потом «не мелочиться весь год».Нельзя 13 января скандалить и выяснять отношения на повышенных тонах – иначе поссорившиеся так никогда и не помирятся.13 января в Васильев вечер нельзя экономить на еде. Застолье в честь праздника должно быть богато на мясные продукты и выпечку, чтобы хватило накормить не только семью, но и соседей, знакомых, друзей, зашедших в гости.Недопустимо было в Васильев вечер ставить на стол «пустую» кутью – семья будет жить впроголодь. Кутья должна была быть «щедрой» – с медом, маком, изюмом, орехами.За праздничный стол не рекомендовалось садиться в темной одежде, иначе в течение года еще не раз ее придется надевать из-за череды печальных событий.Что можно делать 13 января?На богатый стол ставили всегда тарелку с маком, который считается символом долгих и счастливых лет жизни.В дом обязательно пускали ряженых, которые колядовали и устраивали «щедрование». Их угощали сладостями и выпечкой.В Щедрый вечер старались одеться в новые вещи, а старые и зашитые убирали подальше. А то так придется весь год ходить...13 января до захода солнца старались вымыть пол, а воду потом выливали с надеждой, что всё дурное покинет дом, как грязная вода.Народные приметы на 13 января«Снегопад 13 января предвещает, что весна придёт поздно, но год будет урожайным»;«Если в этот день подул южный ветер, то лето будет жарким»;«Если 13 января тепло, то лето выдастся дождливым».Фото: freepik.com