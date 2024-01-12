Новые отечественные фильмы стали во Владимирской области звездами кинопроката. В большом прокате...

Новые отечественные фильмы стали во Владимирской области звездами кинопроката.В большом прокате полюбившиеся зрителям истории. Вторая часть одной из самых кассовых отечественных комедий. "Холоп-2" и "Бременские музыканты". Обе картины сняты при участии телеканала "Россия". Как оценили фильмы владимирцы - в нашем репортаже?- Опять эти бездельники...Компания знакомых героев из детской сказки - на больших экранах страны. В этой знакомой истории трубадур и разношерстная компания: Кот, Пес, Осел и Петух решают отправиться в Бремен и стать уличными музыкантами.- Мы тут похулиганим, но не стоит нас бояться.Сюжет фильма раскрывает новые подробности знаменитой истории, включая детство трубадура, его попадание под стражу и встречу с бродячими героями. Их увлекательное приключение наполнено интригами, они хоят вернуть былое веселье на улицы Бремена и рассмешить дочь короля.- С удовольствием посмотрела этот фильм, приятно было вспомнить то, что видели в детстве и увидеть то, что получилось новое. Добро побеждает зло, любовь побеждает все преграды. Мне кажется это читалось и в старых фильмах, и очень ярко прозвучало в этом фильме.Как одно знакомство изменило жизнь трубадура и принцессы? Как поступит дочь короля и как сложится судьба каждого из героев?- Он учит дружбе, любви и то, что любовь победит все зло. Все очень снято тоже прекрасно.Приключения Бременских музыкантов уже заряжают зрителей хорошим настроением.- Вас ждет настоящий щенячий восторг!Еще одна звезда проката - продолжение нашумевшего фильма "Холоп". Во второй части фильма нелегкий путь осознания собственных ошибок предстоит пройти избалованной Кате. Наглую хулиганку, угнавшую катер в свой день рождения, ничего не пугает. Не исправляет девушку даже тюрьма.- Учит тому, что надо относиться как то к другим людям с уважением.За дело берется Гриша. Сын богатого бизнесмена, сполна искупивший свои грехи в первой части фильма. Теперь ему самому предстоит сделать человека из представительницы "золотой молодежи".В картине много юмора, спецэффектов и новых киноприемов.- Чему учит фильм? Доброте порядочности, справедливости. Хорошие впечатления.- Посмотрели первую. Пришли на вторую. И для молодежи хорошо.- Закрученный сюжет и удивляет много чего. Образовывается понимание, что хорошо, что плохо. Если человек богатый, то не обязательно завышать себя. Мы все равны.Удастся ли перевоспитать Катю и сработает ли план принца - спасителя? Ответы на эти и другие вопросы - в кино. Комедии для семейного просмотра гарантируют самые яркие эмоции.Полина Лаптева, Андрей Синягин Вести Владимир.