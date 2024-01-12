Сегодня на теплосетях в районе дома №10 на улице Веденеева обнаружили утечку. Начался срочный ремонт. На время без отопления остались 43 жилых дома – это 6514 жителей. Как уточнили во

Сегодня на теплосетях в районе дома №10 на улице Веденеева обнаружили утечку. Начался срочный ремонт. На время без отопления остались 43 жилых дома – это 6514 жителей. Как уточнили во Владимиртеплогазе, чтобы уменьшить сроки отключения, все предварительные работы, то есть раскоп, подготовку новой трубы, вскрытие тепловой камеры и т.д провели до остановки теплоснабжения. На данный