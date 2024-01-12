Она вступила в должность 28 декабря. Об этом “Шестому каналу” рассказали в мэрии. Также в городском управлении по связям с общественностью появился новый зам. начальника. На посту Юлия

Она вступила в должность 28 декабря. Об этом “Шестому каналу” рассказали в мэрии. Также в городском управлении по связям с общественностью появился новый зам. начальника. На посту Юлия Жирякова сменила Игоря Ефремова, который уволился 27 декабря прошлого года. Жирякова Юлия Сергеевна родилась 12 июня 1989 года в городе Тбилиси, Республика Грузия. Высшее образование она получила