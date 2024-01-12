Областной владимирский суд подтвердил, что после скандального развода в семье священника пятеро...

Областной владимирский суд подтвердил, что после скандального развода в семье священника пятеро детей будут жить с матерью.Вести рассказывали об этой истории. Бывший муж, по словам Елены, насильно поместил её в психбольницу, а так же неоднократно избивал жену и детей.Психиатрическую экспертизу провели для всех членов семьи.Бывшие супруги спорили, с кем должны остаться дети - их пятеро. Четверо младших жили с Еленой, а старший сын с отцом.В итоге райсуд суд постановил - все дети должны остаться с матерью. Теперь Владимирский областной суд отклонил апелляционную жалобу Сергея Манько, оставив таким образом в силе прежнее решение Суздальского суда.Фото: ГТРК Владимир