Первый заместитель прокурора Владимирской области Юлия Калистова рассказала об основных...

Первый заместитель прокурора Владимирской области Юлия Калистова рассказала об основных направлениях работы прокуратурыСегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры России. Торжества пройдут и в нашем регионе. Представителей надзорного ведомства поздравит губернатор Александр Авдеев.Об основных направлениях работы прокуратуры и о результатах в деле защиты прав граждан "Вестям" рассказала Юлия Калистова, первый заместитель прокурора Владимирской области.С ней беседовала Мария Платанюк.