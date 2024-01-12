Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Под Петушками женщина жила в подлежащем к сносу доме. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.Так, в деревне Вопчушка многоквартирный дом, в котором пришлось жить женщине, давно признали аварийным. Местная же администрация нарушила положение Жилищного кодекса и не переселила жительницу старого здания.После направления иска в суд прокурорами, Петушинский суд удовлетворил требования надзорного органа. Пока что решение не вступило в законную силу.