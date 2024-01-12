Сегодня, 12 января, календарь напоминает об отмечаемом именно в этот день древнем славянском празднике.

Сегодня, 12 января, календарь напоминает об отмечаемом именно в этот день древнем славянском празднике. Называется он День похищений, и наши далекие предки посвящали его тем, кто был готов на все, чтобы заполучить в жены свою избранницу. По этому поводу есть немало красивых языческих легенд, но с течением времени этот праздник значительно «тематически расширился». В Музее Ивана Грозного он всегда вызывает ассоциации, связанные с похищением иконы «Благовещение. Господь Саваоф», которая украшала историческую экспозицию в Марфиных палатах.«Трехликая икона» (так ее называли) всегда вызывала восхищение посетителей. На шестнадцати тончайших (около 1,5 мм) деревянных вертикальных пластинах, закрепленных в раме, гости музея с восторгом лицезрели, меняя угол обзора раритета, три разных лика, возникавших как бы чудесным образом. Справа появлялся образ Богоматери в серо-синем покрывале с тремя белыми звездами на плечах и на лбу. Слева возникало изображение архангела Гавриила в облике цветущего юноши в светло-голубом одеянии и с красным цветком в правой руке. Стоящий прямо видел Господа Саваофа, седовласого и седобородого старца со скипетром, из уст которого исходил в белом сиянии Святой Дух в облике голубя.«Уникальную икону нашли в 1953 г. в одной из деревень Александровского района, но ее состояние было аварийным. Тогда музей был в статусе краеведческого и не располагал средствами на реставрацию. Поэтому икону восстанавливал местный художник В.С.Жученков. Он повторил первоначальное изображение центральной части на холсте, подновил лики пластин в тон оригиналу и вставил их в новую раму из массивных профилей. «Трехликая» обрела вторую жизнь. В 1996 г. икону изучал известный специалист В.М. Сорокатый. Он подтвердил уникальность творения неизвестного мастера и дату, написанную на одной из пластин – 1791 г.», - рассказывает Ирина Короткова, хранитель коллекций музея-заповедника «Александровская слобода».Раритет похитили 3 сентября 1997 года в 17.10. Когда рабочий день подходил к концу, вооруженные грабители напали на смотрителей экспозиции, в которой была выставлена икона. За считанные минуты они оборвали сигнализацию, вырвали из металлического крепления икону и через ворота, которые открывались во время службы в Троицком соборе, смешавшись с прихожанами, покинули территорию музея.«Возможно, что на похищение исключительного произведения православного искусства XVIII века был заказ. 17 апреля 2003 г., когда «Евро Ньюс» еще показывали утром на ТК «Культура», промелькнул сюжет про художественную выставку, где фрагментарно была показана икона, очень напоминающая музейную «Трехликую». Автор сюжета Валерия Забродская, к которой музей обратился за разъяснениями, предположила, что икона находится в амстердамской коллекции «The Wealth of Stroganoff», - дополняет Андрей Шуйский, специалист пресс-службы музея-заповедника .Трехликая икона «Благовещение. Господь Саваоф» из музея внесена Минкультом в списки похищенных предметов, представляющих национальную культурную ценность. Пока она более нигде не появлялась, но музейщики верят, что раритет вернется в родные стены. Тем более, что поиски продолжаются...