Смотрите Вести в 21.05: Как жители Усолья Камешковского района готовятся к Старому Новому...
Смотрите "Вести" в 21.05: Как жители Усолья Камешковского района готовятся к Старому Новому году?
Ушли в минус.
- Когда дома температура ниже плинтуса... Почему жители новостройки на улице Славной в Юрьевце замерзают в своих квартирах?
Надзорное ведомство.
- На страже законности и правопорядка. Губернатор Александр Авдеев поздравил сотрудников региональной прокуратуры с профессиональным праздником.
Командная работа.
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