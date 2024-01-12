Смотрите Вести в 21.05: Как жители Усолья Камешковского района готовятся к Старому Новому...

Смотрите "Вести" в 21.05: Как жители Усолья Камешковского района готовятся к Старому Новому году?Ушли в минус.- Когда дома температура ниже плинтуса... Почему жители новостройки на улице Славной в Юрьевце замерзают в своих квартирах?Надзорное ведомство.- На страже законности и правопорядка. Губернатор Александр Авдеев поздравил сотрудников региональной прокуратуры с профессиональным праздником.Командная работа.- И самое нарядное село области. Как жители Усолья Камешковского района готовятся к Старому Новому году?