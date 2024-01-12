Смотрите Вести в 9.00: мечты должны сбываться
За СВОих
- Они идут сражаться за своих. Во...
Смотрите "Вести" в 9.00: мечты должны сбываться
За СВОих
- Они идут сражаться за своих. Во Владимире проводили в учебные подразделения очередную группу добровольцев.
Ёлка желаний
- Мечты должны сбываться. Губернатор Александр Авдеев исполнил новогоднее желание 4-летнего Вовы из Гороховца.
Живопись иглой
- И золотное шитье в древнем городе. В Суздале открылась выставка рукотворных шедевров мастериц разных веков.