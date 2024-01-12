Около 2 млн россиян выразили поддержку кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину. Об этом сообщается на официальном сайте кандидата.

Около 2 млн россиян выразили поддержку кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину. Об этом сообщается на официальном сайте кандидата.В сообщении также говорится о том, что в центральный предвыборный штаб Путина прибыли первые партии подписных листов из всех российских регионов.По всей стране продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего главы государства. Оформлением подписных листов занимаются волонтеры, представители общественного движения Народный фронт и партии Единая Россия.