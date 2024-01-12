Сотрудница банка во Владимире украла более миллиона рублей у пожилых...

Сотрудница банка во Владимире украла более миллиона рублей у пожилых вкладчиков.Оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру установлено, что весной и летом прошлого года фигурантка воспользовалась своим служебным положением в корыстных целях.При оформлении крупных денежных вкладов в банке и заключении договоров с клиентами, злоумышленница, целенаправленно выбирая граждан преклонного возраста, предлагала помощь в быстром оформлении с помощью их личного мобильного телефона. Так, используя установленное на телефоне клиента мобильное приложение банка, женщина активировала именную банковскую карту гражданина, а «на руки» выдавала подменную неименную карту. При этом именную карту сотрудница оставляла себе, и затем переводила на нее вклад потерпевшего.Таким образом, она похитила у двоих клиентов в общей сложности более 1 000 000 рублей. Обналичивая средства через банкоматы, сообщила пресс-службы УМВД по Владимирской области..Потерпевшие не сразу поняли, что баланс стал нулевым, и обратились в полицию.Фигурантка дала признательные показания. Следователем следственного управления УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданки возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».Расследование уголовного дела продолжается.https://www.freepik.com