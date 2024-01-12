Сотрудники регионального управления МЧС выявили основные причины пожаров в ходе рейда в жилом...

Сотрудники регионального управления МЧС выявили основные причины пожаров в ходе рейда в жилом секторе ВладимираС начала года в областной столице произошло уже 9 пожаров.Особое внимание спасатели уделили работе с гражданами, проживающими в частных домах. Жителям улиц Ильинская-Покатая, Почаевская и Железнодорожная раздали памятки с правилами поведения в случае возникновения пожара и номерами телефонов экстренных служб. Пожарные инспекторы также рассказали об основных причинах возгораний в домах и правилах пожарной безопасности, дали практические рекомендации по эксплуатации печного и газового отопления в жилых домах и в подсобных помещениях.Артём Макаров, начальник отделения нормативно-технического отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимиру и Суздальскому району:- Выявлены основные причины пожаров, такие как, неисправная электропроводка и электрооборудования, плохое состояние отопительных печей и дымоходов, неосторожное обращение с огнем. Зачастую при алкогольном опьянении.