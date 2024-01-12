Сотрудников прокуратуры Владимиркой области поздравили с профессиональным праздником. В...

Сотрудников прокуратуры Владимиркой области поздравили с профессиональным праздником.В региональной прокуратуре сегодня прошло торжественное собрание по случаю профессионального праздника. Дня работников органов прокуратуры. Лучших сотрудников надзорного ведомства отметили благодарностями и нагрудными знаками. Итоги работы подвел прокурор области Иван Грибов.Иван Грибов, прокурор Владимирской области:- В минувшем году осуществлено значительное число надзорных и координационных мероприятий, оказавших положительное влияние на состояние законности. За прошедший период нами выявлено свыше 1400 нарушений по результатам прокурорских проверок, органами следствия возбуждено 18 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.Всего за минувший год в прокуратуру поступило 47 тысяч обращений. В центре внимания - борьба с коррупцией, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, земельные споры, вопросы лекарственного обеспечения. На встрече глава региона поблагодарил правоохранителей за слаженную работу, отметил успехи, обсудил с ними актуальные вопросы. В частности сделал акцент на контроле за выплатами героям СВО, защите прав детей-инвалидов, ветеранов, и на необходимости принятия мер по стимулированию застройщиков для обеспечения жильем дольщиков жилкомплекса на Верхней Дуброве.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- И долгожданной победой стало признание компании "Интерстврой Плюс" в декабре 2023 года банкротом. Это консолидированное мнение и судейского сообщества и наше.Стефан, епископ Ковровский, викарий Владимирской епархии:- Главная задача работников прокуратуры - это соблюдение закона и справедливости. Есть закон Божий и высшая справедливость. И дай Бог, чтобы эти понятия соединились с нашим государственным законом и нашей справедливостью.