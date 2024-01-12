В городе Петушки грубо нарушались жилищные права одной из местных жительниц Прокуратурой...

В городе Петушки грубо нарушались жилищные права одной из местных жительницПрокуратурой Петушинского района по обращению местной жительницы проведена проверка требований жилищного законодательства.Судом установлено, что в собственности заявителя есть жилое помещение в многоквартирном доме, признанном аварийном и расположенном в д. Воспушка."Несмотря на включение указанного дома в реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, местной администрацией в нарушение положений Жилищного кодекса Российской Федерации решение об изъятии у обратившегося жилого помещения и земельного участка, на котором расположен дом, не принято, положенное возмещение за жилое помещение ему не выплачено", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.В итоге прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление об обязании органа местного самоуправления устранить допущенные нарушения.Требования прокурора судом удовлетворены, решение в законную силу не вступило.Восстановление жилищных прав заявителя находится на контроле прокуратуры района.Фото: пресс-служба областной прокуратуры