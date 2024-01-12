В Гороховце 10 пациентов, состоящих на учёте у врача-нарколога лишаются водительских прав В ходе...

В Гороховце 10 пациентов, состоящих на учёте у врача-нарколога лишаются водительских правВ ходе одной из проверок в сфере безопасности дорожного движения установлено, что у людей, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, а также состоящих на диспансерном учете у врача-нарколога, имелись действующее водительские права различных категорий."В соответствии с действующим законодательством наличие психического расстройства и расстройства поведения, связанного с употреблением психоактивных веществ, является противопоказанием к управлению транспортным средством", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.В итоге прокуратурой района в Гороховецкий районный суд направлено 10 исковых заявлений о прекращении действия права управления транспортным средством в отношении указанных лиц.К настоящему моменту 6 заявлений прокурора судом рассмотрены и удовлетворены. В январе текущего года назначено к рассмотрению еще 4 дела аналогичной категории.Фото: freepik.com