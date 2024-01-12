В канун Нового года губернатор Александр Авдеев исполнил желание 4-летнего Вовы из...
В канун Нового года губернатор Александр Авдеев исполнил желание 4-летнего Вовы из Гороховца
Исполнилась еще одна детская мечта. В канун Нового года губернатор Александр Авдеев снял с Ёлки желаний шар с посланием от 4-летнего Вовы из Гороховца.
Мальчик загадал бластер. Подарок Вове вручили сегодня в областной столице - сюда он приехал вместе с мамой Галиной. После чаепития с главой региона, мама и сын отправились на экскурсию в Дом пряника. Папа Вовы погиб во время специальной военной операции в мае 2022го. Для сына, говорит Галина, он навсегда - пример мужества и чести.
- В детском саду тебе нравится?
- Да.
- А потом в школу пойдешь.
- Да, стану большой.
Галина Краснова, мама Вовы:
- Радость за сына, что у меня такой вот, получается, счастливый. Что его первое вот такое желание, первое участие, и оно такое вот счастливое, удачное.