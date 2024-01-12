В “Валенте” почти два десятка бездомных животных могут погибнуть из-за холода. В новогодние праздники на территории центра случился отопительный инцидент. Из строя вышел газовый

В “Валенте” почти два десятка бездомных животных могут погибнуть из-за холода. В новогодние праздники на территории центра случился отопительный инцидент. Из строя вышел газовый котел, который полностью отапливал помещения, где содержатся и лечатся кошки и другие животные. Из-за сильных морозов лопнули трубы отопления. Территория центра обширна, на данный момент не предоставляется возможным полностью отогреть все