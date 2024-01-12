В Кольчугине аварийные бригады ликвидируют еще одну утечку на теплосетях. В связи с обнаружением...

В Кольчугине аварийные бригады ликвидируют еще одну утечку на теплосетях.В связи с обнаружением новой утечки на сетях в районе д. 10 по ул. Веденеева планируется ограничение поставки тепловой энергии и горячей воды ряду объектов для проведения срочного ремонта. Всего 43 дома и два соцобъекта, сообщает https://vk.com/kolchraion.Чтобы уменьшить сроки отключения, все предварительные работы (раскоп, подготовка новой трубы, вскрытие тепловой камеры и т.д.) проведены до остановки теплоснабжения. Сейчас в Кольчугино работают аварийные бригады трёх филиалов. На месте экскаватор, гидромолот, кран, автомастерские, вакуумная машина - всего 8 единиц техники.Адреса отключаемых домов и соцобъектов:Веденеева 1,3,5,7,10,12,14,16,18Инициативная 13,14,16,17,18,19Котовского 24,26,28,30Ломако 6,12,16,18,22,26,28,32Максимова 1,3,7,11,15,21,23,25;Шмелева, 8,10,12,13,14,15,17,18Детский сад №1 (Шмелёва, 5)Школа №4 (Шмелёва, 6, 6а).Напомним, что в Кольчугино ранее, 10 января, произошла крупная авария. В результате утечки в тепловой камере без отопления остались 96 многоквартирных домов, четыре детских сада, центральная районная больница и железнодорожный вокзал. 15 часов потребовалось на устранение аварии в котельной и теплотрассе, а также возвращение отопления жителям Кольчугино.Фото: https://vk.com/auandrianov