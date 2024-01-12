В Коврове подрядная организация, не исполнившая в срок условия контракта, оштрафована почти на 4...

В Коврове подрядная организация, не исполнившая в срок условия контракта, оштрафована почти на 4 млн рублейКовровской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при реализации мероприятий национального проекта «Демография».Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в августе 2022 года между ООО «Хатман Групп» и МБУ Ковровского района «Новосельское» заключен договор стоимостью более 25,5 млн рублей на строительство физкультурно-оздоровительного центра в поселке Первомайский. Срок исполнения контракта до 30 сентября 2023.В установленный контрактом срок подрядная организация к выполнению работ не приступила."Несмотря на объявленное прокурором предостережение о недопустимости нарушения законодательства при возведении объекта, по состоянию на апрель 2023 года объем выполненных работ составил всего 1,4 %, в связи с чем заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора", - добавили в ведомстве.По результатам проверки в отношении генерального директора ООО «Хатман Групп» возбуждено дело об административном правонарушении. Виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере свыше 3,7 млн рублей.В настоящее время строительство объекта выполняется новым подрядчиком. Завершение работ контролируется городской прокуратурой.Фото: пресс-служба областной прокуратуры