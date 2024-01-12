В частном жилом доме, расположенном на улице 2-й Овражной в Коврове, 10 января случился сильный пожар.

В частном жилом доме, расположенном на улице 2-й Овражной в Коврове, 10 января случился сильный пожар. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Первым начавшееся возгорание заметил командир отделения городской пожарно-спасательной части №4 Александр Чурнысов. Мужчина увидел идущий над частным сектором дым и сообщил коллегам о происшествии. Кроме того, сотрудник МЧС вывел людей из горящего здания.Прибывшие на место огнеборцы оперативно потушили пожар и не дали пламени перекинуться на соседние строения. Площадь пожара составила 225 кв. метров. К частью, никто не пострадал.В настоящий момент специалисты выясняют причину возгорания.