Торжественное открытие мотоклуба состоится уже завтра, 13 января, сообщили в правительстве области. Новое здание построили в поселке Мелехово. В мотоклубе есть все необходимое оборудованием

Торжественное открытие мотоклуба состоится уже завтра, 13 января, сообщили в правительстве области. Новое здание построили в поселке Мелехово. В мотоклубе есть все необходимое оборудованием для ремонта мотоциклов, теоретический класс и раздевалки. Стоимость модульной конструкции – около 12 миллионов рублей. В здании запланировано газовое отопление, а весной обещают смонтировать систему полива трассы в летний период. В