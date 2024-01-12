В селе Усолье Камешковского района готовятся встретить Старый Новый год Осенью Усолье признали...

В селе Усолье Камешковского района готовятся встретить "Старый Новый год"Осенью Усолье признали самым нарядным селом Владимирской области. Как жители дружно наводят красоту, посмотрела Александра Лебедикова."Не место красит человека, а человек место". Жители Усолья это выражение понимают буквально. Вот уже несколько лет здесь "борются" за звание "Села неслыханной красоты".Нина Герасимова, староста села Усолье:- Мы четыре года участвовали в конкурсе "Самая красивая деревня". И одной из номинаций была номинация "Благодатное село". Поэтому мы решили, что вот эта аллея, по которой въезжают к нам в село, по которой любят гулять дети, мы решили дать ей название."Благодатную" аллею местные жители обустраивали почти шесть лет. И не зря! Сегодня - это одно из самых любимых прогулочных мест, в том числе и для гостей Усолья. В зависимости от сезона его оформление меняется.Нина Герасимова, староста села Усолье:- Все мы любуемся и любим гулять здесь. Мы ходим с палками - скандинавской ходьбой занимаемся, на лыжах катаемся,летом на велосипедах. А сейчас просто невозможная красота.И.. настоящая зимняя сказка! Рядом с пушистыми кедрами "поселились" веселый снеговик, улыбчивый скворечник и мудрые совушки. Их Нина Федоровна делала сама. Но.. не без помощи односельчан. Командная работа принесла свои плоды - победу в областном конкурсе. В этом году Усолье признали самым "нарядным" селом.С особым трепетом местные жители украшают территории возле домов - создают авторские композиции, вешают разноцветные гирлянды. Говорят такой творческий процесс сближает.Галина Кондратенко, жительница села Усолье:- Дочка нарисовала, я вырезала, покрасили. Вот еще зайчиков она сделала, но я не успела поставить. Это к новому году, а летом поставим в огород.Новогодние концерты проводят на центральной площади. Здесь есть все необходимые "атрибуты". И нарядная елка, и Дед Мороз со Снегурочкой, и даже свой дракон, который "согревает" одним своим видом.Галина Кунтикова, жительница села Усолье:- Дышим свежим воздухом, у всех кто к нам приезжает замечательные впечатления. Катаемся даже с горок бывает.Атмосфера новогоднего волшебства не единственное, за чем стоит приезжать в Усолье. Несколько музеев, старинный храм, необъятные просторы - все это хотя бы раз стоит увидеть вживую, говорят местные жители и.. приглашают в гости всех желающих.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"