В Суздальском кремле представлена уникальная выставка золотого шитья Шедевры, созданные руками...

В Суздальском кремле представлена уникальная выставка золотого шитьяШедевры, созданные руками русских мастериц разных веков, можно увидеть в суздальском кремле. Уникальная выставка - один из музейных подарков тысячелетнему Суздалю.Название эффектное и говорящее - «Красота». В Суздальском кремле представлены шедевры золотого шитья - одного из самых сложных и красивых искусств. В этих произведениях - сочетание художественного таланта и тонкого вкуса с величайшим трудом вышивальщиц, который образно называют «живописью иглой». Представления русского народа о красоте отразились в традиционном праздничном костюме и головных уборах. Высокие кокошники, тяжёлые серьги и украшения для волос, рубахи с широкими рукавами, длинные яркие сарафаны - всё это оттеняло яркую красоту русских женщин.В дорогих парчовых, бархатных и шёлковых тканях, вышитых платках и полотенцах, шелковых сарафанах и душегреях, расшитых золотой нитью головных уборах- то самое "любование". А в русском узоре - переплетение древнейших верований и зримых примет православной культуры.