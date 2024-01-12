В Вязниках нетрезвый водитель, по вине которого произошло смертельное ДТП, отправится в...

В Вязниках нетрезвый водитель, по вине которого произошло смертельное ДТП, отправится в колониюВязниковским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 8 августа 2017 года осужденный, находясь в нетрезвом виде ехал на машине с пассажирами по одной из автодорог города Вязники. Водитель нарушил скоростной режим и выехал на встречную полосу, где не справился с управлением, съехал с проезжей части на газон и совершил наезд на дерево.В результате ДТП один из пассажиров автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте аварии. Второй пассажир получил телесные повреждения. В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую последний нарушил и скрылся.Местонахождение осужденного установлено лишь в апреле 2023 года. Он задержан на территории Московской области.Виновному назначено 3 года наказания в колонии - поселении и лишением прав на 2 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com