Жителя Вязников признали виновным в управлении машиной в состоянии опьянения и нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть одного человека и причинение тяжкого вреда второму.

Жителя Вязников признали виновным в управлении машиной в состоянии опьянения и нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть одного человека и причинение тяжкого вреда второму. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла летом 2017 года в Вязниках. Осуждённый был пьян и управлял автомобилем «Митсубиси Лансер». Мужчина двигался с превышением скорости, на улице Ленина выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево. Во время ДТП один из пассажиров иномарки погиб, а другой получил тяжёлые травмы.Отмечается, что водитель попытался скрыться от правосудия, но через несколько лет его задержали на территории Московской области. Суд приговорил вязниковца к 3 годам заключения в колонии-поселении.