Об этом сообщил МЧС Владимирской области у себя в телеграм-канале.

В Юрьев-Польском пожарные спасли двоих людей из пожара. Об этом сообщил МЧС Владимирской области у себя в телеграм-канале.Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей сегодня, 12 января, в 10:22. Горело двухэтажное здание в селе Косинское, на улице Школьной, 3. Огонь уже успел охватить кровлю здания, после чего перешёл на одну из квартир.МЧСсники эвакуировали 22 жильцов. Тушило пожар 32 человека личного состава, привлеклось две единицы техники. Сейчас решается вопрос о расселении 13 людей, которые проживают в этом здании.