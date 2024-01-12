Суммарно планируется привести в порядок 25 километров дороги Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский, об этом сообщили в правительстве области. На участках отремонтируют покрытие,

Суммарно планируется привести в порядок 25 километров дороги Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский, об этом сообщили в правительстве области. На участках отремонтируют покрытие, укрепят обочины, обновят пешеходные переходы и разметку. Эту дорогу называют основным маршрутом транзитных и транспортных перевозок между Владимирской и Ярославской областями. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: правительство области