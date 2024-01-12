Об этом написали в пресс-службе администрации Владимирской области в телеграме.
Владимирцев просят убрать машины с дорог для очистки снега. Об этом написали в пресс-службе администрации Владимирской области в телеграме.
Так, с 20:00 сегодняшнего дня до 7:00 завтрашнего уборка дорог буде проходить по следующим улицам:
Белякова;
Белоконской;
Гагарина;
Дворянская;
1-я Никольская;
Ильича;
Княгининская;
Чайковского, но только от проспекта Ленина до улицы Боброва;
Площадь перед Областным судом;
Площадь победы;
Мост через Клязьму;
Ерофеевский спуск;
Проспект Ленина.