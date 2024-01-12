Об этом написали в пресс-службе администрации Владимирской области в телеграме.

Владимирцев просят убрать машины с дорог для очистки снега. Об этом написали в пресс-службе администрации Владимирской области в телеграме.Так, с 20:00 сегодняшнего дня до 7:00 завтрашнего уборка дорог буде проходить по следующим улицам:Белякова;Белоконской;Гагарина;Дворянская;1-я Никольская;Ильича;Княгининская;Чайковского, но только от проспекта Ленина до улицы Боброва;Площадь перед Областным судом;Площадь победы;Мост через Клязьму;Ерофеевский спуск;Проспект Ленина.