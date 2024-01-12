Юные футболистки из Владимирской области достойно выступили на новогоднем турнире по футболу среди женщин, который проходил в Раменском.

Юные футболистки из Владимирской области достойно выступили на новогоднем турнире по футболу среди женщин, который проходил в Раменском. Об этом рассказала регионального Минспорта.Воспитанницы владимирской школы футбола в напряжённой борьбе завоевали почётное третье место.Земляки поздравляют спортсменок и их тренера Александру Лещенко с успехом и желают новых достижений.