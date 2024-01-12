Владимирские школьники отправили стенгазеты для наших бойцов в зону СВО В преддверии Нового года...

Владимирские школьники отправили стенгазеты для наших бойцов в зону СВОВ преддверии Нового года Владимирские школьники отправили стенгазеты для наших бойцов в зону СВО - сообщают активисты "Народного фронта".Посылка дошла до передовой. Бойцы украсили детскими работами свой блиндаж. Проект был осуществлён по просьбе самих военнослужащих.Ребята собрали и отправили в зону СВО новогодние стенгазеты, флаги России и "Народного фронта".