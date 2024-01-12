Во Владимире правоохранители арестовали 44-летнего мужчину без определённого места жительства.

Во Владимире правоохранители арестовали 44-летнего мужчину без определённого места жительства. Гражданина обвиняют в краже ноутбука из комнаты местного общежития. Об этом рассказала УМВД России по региону.Инцидент произошёл в декабре прошлого года. Полицейские выяснили, что фигурант гостил у своего знакомого в общежитии. Подозреваемый заметил, что дверь в соседнюю комнату отперта, зашёл в помещение и забрал ноутбук стоимостью 9 тыс. рублей. Технику мужчина продал.В настоящее время в отношении бездомного возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей. Отмечается, что ноутбук полицейским удалось найти и вернуть владельцу.