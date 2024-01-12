Прячьте шубы и бороды в шкаф. Никто не побежит. В мэрии сообщили, что любимый владимирцами сказочный забег пришлось отменить из-за мороза. Он должен был состояться завтра, 13 января. Но погода

Прячьте шубы и бороды в шкаф. Никто не побежит. В мэрии сообщили, что любимый владимирцами сказочный забег пришлось отменить из-за мороза. Он должен был состояться завтра, 13 января. Но погода внесла свои коррективы. В субботу синоптики обещают -20 градусов. Но есть и свои плюсы – автовладельцы в социальных сетях ликуют: дорогу в центре города перекрывать