Злоумышленница оформляла две карты на имя клиента, забирала одну из них себе, а затем снимала деньги со вклада. Об этом рассказали в УМВД. Преступления произошли весной и летом прошлого года.

Злоумышленница оформляла две карты на имя клиента, забирала одну из них себе, а затем снимала деньги со вклада. Об этом рассказали в УМВД. Преступления произошли весной и летом прошлого года. 36-летняя жительница Владимира работала в банке, там она и решила провернуть свою схему по обогащению. Женщина намерено выбирала людей преклонного возраста и предлагала им помочь